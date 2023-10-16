Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира 2026

​Соболев и братья Миранчуки – в основе сборной России на матч против Кении

16 Октября 2023 • 17:47 Комментировать
Кения
1:1
РОССИЯ
1 1.58 X 4.05 2 6.40
1-й тайм

В понедельник вечером сборная России проведёт товарищеский матч против Кении. Рулевой российской национальной команды Валерий Карпин принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Помазун, Адамов, Евгеньев, Джикия, Горшков, Баринов, Фомин, Антон Миранчук, Алексей Миранчук, Мухин, Соболев. 

Сборные России и Кении проведут товарищеский матч Турции. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Напомним, что в четверг сборная России обыграла Камерун со счётом 1:0. Гол забил Фёдор Чалов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КЕНИЯ РОССИЯ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 16 Октября
19:23 · Чемпионат мира 2026
Сборная Кении быстро отыгралась в матче с командой России
19:17 · Чемпионат мира 2026
Соболев забил кенийцам уже на восьмой минуте
18:31 · Чемпионат мира 2026
Неймар может пропустить матч сборной Бразилии из-за пакета с попкорном слухи
17:54 · Чемпионат мира 2026
Джикия выбран капитаном сборной России на матч с Кенией
17:47 · Чемпионат мира 2026
​Соболев и братья Миранчуки – в основе сборной России на матч против Кении
17:46 · Чемпионат мира 2026
Гранат назвал самых техничных игроков сегодняшней сборной России
17:23 · Чемпионат мира 2026
Трушечкин: «В Африке у нас ещё масса потенциальных соперников»
17:17 · Чемпионат мира 2026
Трушечкин уверен, что сборная Кении сыграет против россиян с «огненным» настроем
17:12 · Чемпионат мира 2026
Рианчо: Матч с Кенией — это тест для сборной России
16:33 · Чемпионат мира 2026
Агент: «Очень хочется, чтобы Помазун дебютировал за сборную России»
16:18 · Чемпионат мира 2026
Булыкин: «Сборная России должна побеждать Кению»
15:34 · Чемпионат мира 2026
Ледяхов считает, что результат матча Россия — Кения неважен
15:20 · Чемпионат мира 2026
Новиков: «Сборная Кении способна доставить неприятности нашей команде»
14:13 · Чемпионат мира 2026
Агент из Кении назвал футболиста, который сможет доставить проблемы сборной России 1 эксклюзив
14:00 · Чемпионат мира 2026
Билялетдинов: «Не стоит думать, что Кения будет лёгким соперником»
Все новости
Рекомендуем