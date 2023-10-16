​Соболев и братья Миранчуки – в основе сборной России на матч против Кении

В понедельник вечером сборная России проведёт товарищеский матч против Кении. Рулевой российской национальной команды Валерий Карпин принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Помазун, Адамов, Евгеньев, Джикия, Горшков, Баринов, Фомин, Антон Миранчук, Алексей Миранчук, Мухин, Соболев.

Сборные России и Кении проведут товарищеский матч Турции. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Напомним, что в четверг сборная России обыграла Камерун со счётом 1:0. Гол забил Фёдор Чалов.