Гранат назвал самых техничных игроков сегодняшней сборной России

Бывший игрок московского «Динамо» и сборной России Владимир Гранат назвал самых техничных игроков сегодняшнего состава национальной российской команды.

«У нас достаточно техничных футболистов сейчас, которые могут взять и обыграть один в один. Это Александр Головин, братья Алексей и Антон Миранчуки и Сергей Пиняев — спокойно могут обыгрывать», - делится Гранат для Legalbet.

Напомним, что чуть более часа остаётся до контрольного матча сборных России и Кении. Следить за всеми его событиями из любой точки мира можно в текстовой трансляции на нашем сайте.