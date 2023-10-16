Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира 2026

Трушечкин: «В Африке у нас ещё масса потенциальных соперников»

16 Октября 2023 • 17:23 Комментировать
РОССИЯ
...
Кения
1 1.58 X 4.05 2 6.40
Через 1 ч. 1 мин.

Спортивный комментатор Роман Трушечкин полагает, что сборная России может сыграть ещё много с какими представителями Африканского континента.

«Полагаю, в Африке у нас ещё масса потенциальных интересных соперников, очень перспективное направление, а открывать новое всегда интересно. Было бы здорово пойти и в Южную или Центральную Америку, например. Думаю, что там тоже найдутся команды, которые не будут против с нами встретиться», - говорит Трушечкин в интервью телеканалу «Матч ТВ».

Напомним, что на октябрьском сборе россияне играют против команд из Африки – сборных Камеруна и Кении. Камерунцев команда Карпина уже обыграла – 1:0, а матч против кенийцев состоится сегодня, 16 октября. Следить за его событиями в текстовой онлайн-трансляции можно на нашем сайте.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Роман Трушечкин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РОССИЯ КЕНИЯ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 16 Октября
17:54 · Чемпионат мира 2026
Джикия выбран капитаном сборной России на матч с Кенией
17:47 · Чемпионат мира 2026
​Соболев и братья Миранчуки – в основе сборной России на матч против Кении
17:46 · Чемпионат мира 2026
Гранат назвал самых техничных игроков сегодняшней сборной России
17:23 · Чемпионат мира 2026
Трушечкин: «В Африке у нас ещё масса потенциальных соперников»
17:17 · Чемпионат мира 2026
Трушечкин уверен, что сборная Кении сыграет против россиян с «огненным» настроем
17:12 · Чемпионат мира 2026
Рианчо: Матч с Кенией — это тест для сборной России
16:33 · Чемпионат мира 2026
Агент: «Очень хочется, чтобы Помазун дебютировал за сборную России»
16:18 · Чемпионат мира 2026
Булыкин: «Сборная России должна побеждать Кению»
15:34 · Чемпионат мира 2026
Ледяхов считает, что результат матча Россия — Кения неважен
15:20 · Чемпионат мира 2026
Новиков: «Сборная Кении способна доставить неприятности нашей команде»
14:13 · Чемпионат мира 2026
Агент из Кении назвал футболиста, который сможет доставить проблемы сборной России 1 эксклюзив
14:00 · Чемпионат мира 2026
Билялетдинов: «Не стоит думать, что Кения будет лёгким соперником»
13:41 · Чемпионат мира 2026
Хомуха - о переходе в Азию: «Нет гарантии, что с нами не откажется играть Австралия или Япония»
13:12 · Чемпионат мира 2026
Сёмин: «Серьёзных проблем у наших ребят в матче с Кенией возникнуть не должно»
13:09 · Чемпионат мира 2026
Геркус: «Жду уверенной победы России над Кенией»
Все новости
Рекомендуем