Трушечкин: «В Африке у нас ещё масса потенциальных соперников»

Спортивный комментатор Роман Трушечкин полагает, что сборная России может сыграть ещё много с какими представителями Африканского континента.

«Полагаю, в Африке у нас ещё масса потенциальных интересных соперников, очень перспективное направление, а открывать новое всегда интересно. Было бы здорово пойти и в Южную или Центральную Америку, например. Думаю, что там тоже найдутся команды, которые не будут против с нами встретиться», - говорит Трушечкин в интервью телеканалу «Матч ТВ».

Напомним, что на октябрьском сборе россияне играют против команд из Африки – сборных Камеруна и Кении. Камерунцев команда Карпина уже обыграла – 1:0, а матч против кенийцев состоится сегодня, 16 октября. Следить за его событиями в текстовой онлайн-трансляции можно на нашем сайте.