Трушечкин уверен, что сборная Кении сыграет против россиян с «огненным» настроем

Спортивный комментатор Роман Трушечкин поделился своими ожиданиями от грядущего контрольного матча сборной России против команды Кении.

«У них настрой совершенно точно будет огненным. А вот, какой будет у нас — не знаю. Надеюсь, что на волне хорошей игры с Камеруном наши ребята будут гореть желанием проявить себя», - говорит Трушечкин «Матч ТВ», добавляя, что в команде Кении много молодых ребят, которые будут стремиться проявить себя.

Напомним, спарринг кенийцев и россиян стартует в 19:00 по московскому времени сегодня, 16 октября.

«Это команда — абсолютная загадка. Мне кажется, это не совсем здорово для нас», - добавляет Трушечкин.

Текстовую трансляцию матча Россия – Кения проведёт портал LiveResult.ru.