Рианчо: Матч с Кенией — это тест для сборной России

Испанский тренер Рауль Рианчо, работавший в «Спартаке», высказался в преддверии контрольного матча между сборными России и Кении.

«Кенийцы очень быстро бегают, это будет тест для сборной России. Впрочем, очень сложно давать советы Карпину, кого именно выпускать. Не удивлюсь, если он решит выставить сильнейший состав», — приводит слова Рианчо портал «РБ Спорт».

Товарищеский матч сборной России и сборной Кении пройдет 16 октября. Старт поединка запланирован на 19:00 по столичному времени. За всеми событиями встречи вы сможете следить в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.

Напомним, ранее подопечные Валерия Карпина обыграли в товарищеском матче Камерун (1:0).