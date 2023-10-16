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Рианчо: Матч с Кенией — это тест для сборной России

16 Октября 2023 • 17:12 Комментировать
РОССИЯ
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Кения
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Через 1 ч. 5 мин.

Испанский тренер Рауль Рианчо, работавший в «Спартаке», высказался в преддверии контрольного матча между сборными России и Кении.

«Кенийцы очень быстро бегают, это будет тест для сборной России. Впрочем, очень сложно давать советы Карпину, кого именно выпускать. Не удивлюсь, если он решит выставить сильнейший состав», — приводит слова Рианчо портал «РБ Спорт».

Товарищеский матч сборной России и сборной Кении пройдет 16 октября. Старт поединка запланирован на 19:00 по столичному времени. За всеми событиями встречи вы сможете следить в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.

Напомним, ранее подопечные Валерия Карпина обыграли в товарищеском матче Камерун (1:0).

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Рауль Рианчо Сборная Кении
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РОССИЯ КЕНИЯ
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