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Арочо: «Сборная Кении выиграет, хоть сборная России и считается фаворитом» эксклюзив

16 Октября 2023 • 16:39 Комментировать
РОССИЯ
...
Кения
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Через 1 ч. 5 мин.

Бывший игрок сборной Кении Фред Арочо в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча против сборной России.

- Сейчас сборная Кении снова может играть официальные матчи, это очень здорово. У нас был сложный период, а сейчас мы ждем расцвета футбола в стране. В составе сборной Кении есть немало интересных игроков, кто-то только подает надежды, но есть и большие мастера, а особенно выделяются Майкл Олунга, который играет в Катаре и Джозеф Окуму из «Реймса».

- Знаете ли вы кого-то в сборной России?

- Нет, я познакомлюсь с игроками сборной России, когда буду смотреть матч.

- Какие ожидания от игры?

- Я думаю, что сборная Кении выиграет, хоть сборная России и считается фаворитом. Мне кажется, что наша сборная более мотивирована, чем сборная России.

Товарищеский матч Россия - Кения состоится сегодня, 16 октября. Начало — в 19:00 по мск. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию встречи.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Майкл Олунга Сборная Кении Джозеф Окуму Фред Арочо
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РОССИЯ КЕНИЯ
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