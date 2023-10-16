Бывший игрок сборной Кении Фред Арочо в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча против сборной России.

- Сейчас сборная Кении снова может играть официальные матчи, это очень здорово. У нас был сложный период, а сейчас мы ждем расцвета футбола в стране. В составе сборной Кении есть немало интересных игроков, кто-то только подает надежды, но есть и большие мастера, а особенно выделяются Майкл Олунга, который играет в Катаре и Джозеф Окуму из «Реймса».

- Знаете ли вы кого-то в сборной России?

- Нет, я познакомлюсь с игроками сборной России, когда буду смотреть матч.

- Какие ожидания от игры?

- Я думаю, что сборная Кении выиграет, хоть сборная России и считается фаворитом. Мне кажется, что наша сборная более мотивирована, чем сборная России.

Товарищеский матч Россия - Кения состоится сегодня, 16 октября. Начало — в 19:00 по мск. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию встречи.