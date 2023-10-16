Агент: «Очень хочется, чтобы Помазун дебютировал за сборную России»

Алексей Сафонов, агент вратаря «Урала» и сборной России Ильи Помазуна, выразил надежду на то, что 27-летний футболист сможет сыграть в товарищеском матче против Кении.

«Очень хочется, чтобы Илья дебютировал сегодня за сборную. Надеюсь, хотя бы тайм он сегодня сыграет. Посмотрим, какое решение примет тренерский штаб», — цитирует Сафонова «РБ Спорт».

Матч Россия — Кения состоится сегодня, 16 октября. Начало этой встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.

Напомним, в матче против Камеруна (1:0), который состоялся 12 октября, место в воротах российской команды занимал Матвей Сафонов.