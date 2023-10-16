Булыкин: «Сборная России должна побеждать Кению»

Бывший нападающий «Динамо» и «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от товарищеского матча между сборными России и Кении.

Эксперт выразил надежду на то, что российская команда сумеет одержать уверенную победу над своим соперником. По мнению Булыкина, эксперименты с составом тренерскому штабу стоит проводить лишь после того, как будет достигнут результат.

«Сборная России должна побеждать Кению. Нужно закрепить хороший результат, который был в игре с Камеруном и порадовать болельщиков. Все футболисты это понимают и должны показать хорошую игру», — приводит слова Булыкина «РБ Спорт».

Матч Россия — Кения состоится сегодня, 16 октября. Игра пройдёт в Турции и начнётся она в 19:00 по московскому времени.