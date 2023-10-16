Ледяхов считает, что результат матча Россия — Кения неважен

Бывший игрок «Спартака» Игорь Ледяхов поделился ожиданиями от товарищеского матча, в котором встретятся сборные России и Кении.

По мнению эксперта, результат предстоящей встречи неважен, так как сейчас самое главное — посмотреть, в каком состоянии находится сборная России.

«Естественно, любой спортсмен хочет выигрывать. Но, как мне кажется, результат здесь вторичен. Нужно просто посмотреть, в каком состоянии наши ребята — понаблюдать, в какой футбол мы сейчас играем», — цитирует Ледяхова «Матч ТВ».

Матч Россия — Кения состоится сегодня, 16 октября. Начало этой игры запланировано на 19:00 по московскому времени.