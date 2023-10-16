Новиков: «Сборная Кении способна доставить неприятности нашей команде»

Бывший вратарь ЦСКА Валерий Новиков поделился ожиданиями от товарищеского матча между сборными России и Кении.

По мнению эксперта, российская команда будет играть в полную силу, так как футболисты постараются показать себя на международной арене. Новиков также отметил, что сборная Кении способна доставить подопечным Валерия Карпина проблемы.

«Думаю, что сборная будет играть в полную силу. Ребята ведь туда едут показать себя, а не отбывать номер. Эта сборная (Кении) способна доставить неприятности нашей команде. Сейчас уровень футбола вырос во всём мире», — приводит слова Новикова «РБ Спорт».

Матч Россия — Кения состоится сегодня, 16 октября. Игра пройдёт в Турции и начнётся она в 19:00 по московскому времени.