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Новиков: «Сборная Кении способна доставить неприятности нашей команде»

16 Октября 2023 • 15:20 Комментировать
РОССИЯ
...
Кения
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Через 2 ч. 45 мин.

Бывший вратарь ЦСКА Валерий Новиков поделился ожиданиями от товарищеского матча между сборными России и Кении.

По мнению эксперта, российская команда будет играть в полную силу, так как футболисты постараются показать себя на международной арене. Новиков также отметил, что сборная Кении способна доставить подопечным Валерия Карпина проблемы.

«Думаю, что сборная будет играть в полную силу. Ребята ведь туда едут показать себя, а не отбывать номер. Эта сборная (Кении) способна доставить неприятности нашей команде. Сейчас уровень футбола вырос во всём мире», — приводит слова Новикова «РБ Спорт».

Матч Россия — Кения состоится сегодня, 16 октября. Игра пройдёт в Турции и начнётся она в 19:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Валерий Новиков Сборная Кении
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РОССИЯ КЕНИЯ
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