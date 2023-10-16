Кенийский агент Августин Рамайта в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о предстоящем товарищеском матче между сборными России и Кении.

- В каком сейчас состоянии сборная Кении?

- Как вы знаете, у нас был бан от ФИФА, который был снят не так давно. Теперь сборная Кении снова может участвовать в соревнованиях. Нам всем нужно хорошо поработать, чтобы больше не попадать в такие неприятности. Скоро мы примем участие в отборочном раунде чемпионата мира, там мы и посмотрим уровень сборной Кении.

- Знаете ли вы кого-то из российских игроков?

- Я знаю не так много российских игроков, в основном тех, кто играет в Европе. Раньше у вас была более звёздная команда.

- Есть ли в сборной Кении игрок, на которого нужно обратить внимание?

- В первую очередь на Майкла Олунгу, это наша главная звезда. Майкл быстрый, мощный и наглый форвард, он может доставить сборной России проблемы.

Матч Россия — Кения состоится сегодня, 16 октября. Начало этой встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.