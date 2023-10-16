Билялетдинов: «Не стоит думать, что Кения будет лёгким соперником»

Бывший полузащитник «Спартака» и «Локомотива» Динияр Билялетдинов поделился ожиданиями от товарищеского матча, в котором сборная России встретится с Кенией.

Билялетдинов отметил высокую значимость предстоящей встречи, выразив надежду на то, что российской команде удастся добиться крупной победы. При этом эксперт считает, что Кению нельзя недооценивать.

«Вероятно, в составе будут изменения. Мы всегда говорим, что некоторые команды должны побеждать уверенно. Но это не всегда случается. Поэтому не стоит думать, что Кения будет лёгким соперником», — приводит слова Билялетдинова «Матч ТВ».

Матч Россия — Кения состоится сегодня, 16 октября. Начало — в 19:00 по московскому времени.