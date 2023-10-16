Хомуха - о переходе в Азию: «Нет гарантии, что с нами не откажется играть Австралия или Япония»

Бывший футболист, а в данный момент наставник ярославского «Шинника» Дмитрий Хомуха высказал мнение касательно возможного перехода Российского футбольного союза в АФК.

«Нет гарантии, что с нами не откажется играть Австралия или Япония. В Азии мы можем столкнуться с такой же ситуацией, как в УЕФА. Никто не даст гарантии, что в АФК мы будем играть», - приводит слова специалиста «РБ Спорт».

Напомним, что российские сборные и клубы отстранены от участия в международных турнирах совместным решением ФИФА и УЕФА.

Сегодня, 16 октября, сборная России проведет товарищескую встречу против национальной команды Кении.