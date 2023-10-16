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Сёмин: «Серьёзных проблем у наших ребят в матче с Кенией возникнуть не должно»

16 Октября 2023 • 13:12 Комментировать
РОССИЯ
...
Кения
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Через 4 ч. 36 мин.

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился ожиданиями от товарищеского матча между сборными России и Кении.

Напомним, 12 октября российская команда обыграла Камерун (1:0). Сёмин считает, что Кения по уровню игры уступает прошлому сопернику сборной России.

«Серьёзных проблем у наших ребят возникнуть не должно. С Камеруном играли все сильнейшие, а с Кенией может сыграть более экспериментальный состав. Тут на всё воля главного тренера», — цитирует Сёмина «РБ Спорт».

Матч Россия — Кения состоится сегодня, 16 октября, в Турции. Начало этой встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.    

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Юрий Сёмин Сборная Кении
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РОССИЯ КЕНИЯ
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