Геркус: «Жду уверенной победы России над Кенией»

Футбольный функционер Илья Геркус, ранее занимавший пост президента московского «Локомотива», поделился ожиданиями от товарищеского поединка сборных России и Кении.

«Матч с Камеруном сборной явно удался: были моменты, движение, настроение было хорошее. С Кенией жду уверенной победы: нам это нужно больше, чем им. Да и ребята у нас посерьёзнее», - цитирует Геркуса «Чемпионат».

Товарищеская встреча сборных России и Кении состоится в Турции сегодня, 16 октября. Начало поединка – в 19:00 по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию противостояния проведет Liveresult.ru.