В РФС ответили на вопрос о турне сборной России по Бразилии

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов ответил на вопрос о возможной организации турне сборной России по Бразилии.

«Вероятность турне по Бразилии? Такой вероятности нет», - передает слова Митрофанова ТАСС.

Ближайший товарищеский поединок сборная России проведет против национальной команды Кении в Турции. Встреча состоится в понедельник, 16 октября, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

В предыдущем спарринге подопечные Валерия Карпина на домашнем стадионе встречались со сборной Камеруна. Российские футболисты одержали победу со счетом 1:0.