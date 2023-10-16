Бышовец высказался о матче Россия - Кения

Экс-наставник сборной России Анатолий Бышовец высказал мнение о предстоящем товарищеском матче между подопечными Валерия Карпина и национальной командой Кении.

«Сама ситуация подчеркивает важность игры для тех, кто выйдет против Кении. Игрокам же важна репутация, чтобы главный тренер мог и впредь на них рассчитывать», - передает слова эксперта телеканал «Матч ТВ».

Матч сборных России и Кении состоится на стадионе в Турции сегодня, 16 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию поединка организует Liveresult.ru.