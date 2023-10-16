В РФС объяснили, почему матч между сборными России и Кении пройдёт в Турции

Генсек РФС Максим Митрофанов рассказал, почему товарищеский матч между сборными России и Кении пройдёт в Турции.

Специалист отметил, что игру организует матч-агент ФИФА, который специализируется на организации таких матчей, а выбор пал на Турции из-за того, что страна находится примерно на одинаковом расстоянии между Россией и Кенией.

«Выбран нейтральный стадион в нейтральной стране и ожидать присутствия тысяч болельщиков там было бы наивно. Тратить значительные средства на организацию матча на 30-тысячном стадионе было нецелесообразно», - приводит слова Митрофанова «РБ Спорт».

Игра между сборными России и Кении пройдёт сегодня, 16 октября, на поле отеля Titanic Mardan Palace в Анталье.