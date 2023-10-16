Веденеев: «В Кении хорошие бегуны, но для футбола нужны и другие качества»

Экс-футболист петербургского «Зенита» Сергей Веденеев поделился мыслями о предстоящем товарищеском поединке между сборными России и Кении. Встреча состоится в Турции.

«Кения? Думаю, ничего там особенного нет, в Кении хорошие бегуны на длинные дистанции. Но для футбола этого недостаточно - нужно еще иметь и другие качества», - передает слова Веденеева «РБ Спорт».

Матч сборных России и Кении состоится в понедельник, 16 октября, на стадионе в Турции. Начало поединка запланировано в 19:00 по московскому времени. Подробная текстовая онлайн-трансляция поединка будет доступна на Liveresult.ru.