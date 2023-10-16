Экс-президент «Зенита»: «Буду смотреть хоккей, а не матч Россия - Кения»

Экс-президент петербургского «Зенита» Леонид Туфрин высказал мнение о нынешней сборной России.

«Сборная сейчас не очень интересна. Я буду сегодня вечером смотреть хоккей, а не матч Россия - Кения. В это же время СКА играет матч с «Адмиралом». Может, буду переключать», - приводит слова Туфрина «РБ Спорт».

Сборные России и Турции проведут товарищескую встречу на стадионе в Турции сегодня, 16 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция противостояния будет доступна на Liveresult.ru.

В последнем спарринге россияне одолели Камерун со счетом 1:0.