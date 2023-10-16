Шавло: «Россия и Кения на разных футбольных полюсах, мы должны победить»

Экс-генеральный директор московского «Спартака» Сергей Шавло поделился мыслями о грядущем товарищеском матче между сборными России и Кении.

«О футбольной Кении мы ничего не знаем. Мы должны выиграть, Россия и Кения на разных футбольных полюсах. Задача у сборной России - победить. Думаю, команда добьется этого результата», - приводит слова Шавло «РБ Спорт».

Товарищеская встреча сборных России и Кении состоится в Турции сегодня, 16 октября. Начало запланировано в 19:00 по московскому времени. Следить за текстовой онлайн-трансляцией встречи можно будет на Liveresult.ru.

В предыдущем спарринге подопечные Валерия Карпина победили Камерун (1:0).