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В РФС заявили, что союз останется членом УЕФА

16 Октября 2023 • 12:11 Комментировать

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался о возможном переходе союза в Азию.

Спортивный функционер отметил, что РФС останется выступать в своей конфедрации (УЕФА), которая является сильнейшей в мире.

«РФС желает лучшего для российского футбола. Мы стараемся сделать так, чтобы даже в нынешних условиях были позитивные подвижки», - приводит слова Митрофанова «РБ Спорт».

Напомним, что в конце сентября исполком УЕФА принял решение допустить юношеские сборные до участия в международных соревнованиях, однако спустя некоторое время отменил возвращение, из-за того, что несколько стран были готовы бойкотировать матчи с российским командами. 

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Евро-Футбол.Ру,
РФС УЕФА Максим Митрофанов
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