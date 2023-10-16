В РФС заявили, что союз останется членом УЕФА

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался о возможном переходе союза в Азию.

Спортивный функционер отметил, что РФС останется выступать в своей конфедрации (УЕФА), которая является сильнейшей в мире.

«РФС желает лучшего для российского футбола. Мы стараемся сделать так, чтобы даже в нынешних условиях были позитивные подвижки», - приводит слова Митрофанова «РБ Спорт».

Напомним, что в конце сентября исполком УЕФА принял решение допустить юношеские сборные до участия в международных соревнованиях, однако спустя некоторое время отменил возвращение, из-за того, что несколько стран были готовы бойкотировать матчи с российским командами.