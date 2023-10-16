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Журавель сделал прогноз на матч Кения - Россия

16 Октября 2023 • 11:56 Комментировать

Известный футбольный комментатор Тимур Журавель высказал свое мнение касательно предстоящего контрольного матча сборных России и Кении.

«Заряд и мотивация игроков России располагают к тому, что будет одержана победа. Предлагаю победу России и Кения не забьет. Можно взять с форой (-2). Если Россия забьет, то уже не утратит кураж», - приводит слова комментатора «РБ Спорт».

Товарищеская встреча России и Кении состоится в Турции сегодня, 16 октября, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция спарринга пройдет на Liveresult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Тимур Журавель Сборная Кении
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