Журавель сделал прогноз на матч Кения - Россия

Известный футбольный комментатор Тимур Журавель высказал свое мнение касательно предстоящего контрольного матча сборных России и Кении.

«Заряд и мотивация игроков России располагают к тому, что будет одержана победа. Предлагаю победу России и Кения не забьет. Можно взять с форой (-2). Если Россия забьет, то уже не утратит кураж», - приводит слова комментатора «РБ Спорт».

Товарищеская встреча России и Кении состоится в Турции сегодня, 16 октября, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция спарринга пройдет на Liveresult.ru.