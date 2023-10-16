Титов рассказал, чего ждёт от матча России против Кении

Экс-полузащитник московского «Спартака» Егор Титов высказался касательно предстоящего товарищеского матча между сборными России и Кении, который состоится в Турции.

«Команды будут больше тактические задачи решать, дадут игровую практику тем, кто мало играл. Не жду ничего особенного от этой игры. Голов будет мало. Выбираю вариант «обе забьют - нет», - передает слова Титова «РБ Спорт».

Товарищеская встреча между сборными России и Кении пройдет в понедельник, 16 октября, начало запланировано в 19:00 по московскому времени. Следить за текстовой онлайн трансляцией поединка можно будет на Liveresult.ru.