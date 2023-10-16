Андронов дал прогноз на матч Кения - Россия

Сборная России сегодня, 16 октября, проведет товарищеский поединок против национальной команды Кении. Своим мнением об этом спарринге поделился комментатор Алексей Андронов.

«Надо ставить на победу России с форой (- 1). Если наша сборная будет по-настоящему настроена на этот матч, то она должна его выигрывать достаточно уверенно», - приводит слова Андронова «РБ Спорт».

Товарищеский поединок сборных России и Кении состоится на стадионе в Турции, начало запланировано в 19:00 по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию противостояния организует Liveresult.ru.