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Силкин: «Понятия не имею, что из себя представляет сборная Кении»

16 Октября 2023 • 11:35 Комментировать
РОССИЯ
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Кения
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Через 6 ч. 28 мин.

Бывший главный тренер «Динамо» Серей Силкин в преддверии товарищеского матча между сборными России и Кении поделился мнением об африканской команде.

«Если честно, понятия не имею, что из себя представляет сборная Кении. Где-то слышал, что они олимпийские чемпионы. К этой игре не стоит относиться серьёзно, она по-прежнему носит товарищеский характер», — приводит слова Силкина «РБ Спорт».

Также специалист отметил, что на официальные матчи у сборной России будет совсем другой настрой.

Матч Россия — Кения состоится сегодня, 16 октября, в Турции. Начало — в 19:00 по московскому времени. Напомним, что ранее команда Валерия Карпина обыграла Камерун со счётом 1:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Камеруна Сергей Силкин
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РОССИЯ КЕНИЯ
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