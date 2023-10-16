Силкин: «Понятия не имею, что из себя представляет сборная Кении»

Бывший главный тренер «Динамо» Серей Силкин в преддверии товарищеского матча между сборными России и Кении поделился мнением об африканской команде.

«Если честно, понятия не имею, что из себя представляет сборная Кении. Где-то слышал, что они олимпийские чемпионы. К этой игре не стоит относиться серьёзно, она по-прежнему носит товарищеский характер», — приводит слова Силкина «РБ Спорт».

Также специалист отметил, что на официальные матчи у сборной России будет совсем другой настрой.

Матч Россия — Кения состоится сегодня, 16 октября, в Турции. Начало — в 19:00 по московскому времени. Напомним, что ранее команда Валерия Карпина обыграла Камерун со счётом 1:0.