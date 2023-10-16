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Генич сделал прогноз на матч Кения - Россия

16 Октября 2023 • 10:08 Комментировать

Известный футбольный комментатор Константин Генич поделился мнением о предстоящем товарищеском матче между сборными России и Кении.

«Несмотря на то, что игра пройдет на нейтральной территории, с настроем все будет хорошо, все будет в порядке. Мой прогноз - победа России. Если уж Кению не обыгрывать, ну я не знаю», - приводит слова Константина «РБ Спорт».

Матч Кения – Россия состоится сегодня, 16 октября, на стадионе в Турции. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию встречи проведет Liveresult.ru.

В предыдущем спарринге сборная России победила Камерун со счетом 1:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Константин Генич Сборная Кении
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