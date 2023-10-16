«Жду не меньше, чем 6:0»: Пименов высказался о матче России против Кении

Экс-нападающий сборной России Руслан Пименов поделился ожиданиями от товарищеской встречи подопечных Валерия Карпина против национальной команды Кении.

«В матче с Кенией я жду только крупной победы в исполнении сборной России. А что у нас Кения, это что? Бегуны - да. Жду не меньше, чем 6:0», - поведал Пименов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Спарринг сборных России и Кении состоится сегодня, 16 октября, в Турции. Начало товарищеского матча запланировано в 19:00 по московскому времени.

В предыдущем поединке команда Карпина отпраздновала победу над сборной Камеруна со счетом 1:0.