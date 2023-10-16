Прудников: «Игра с Кенией не будет лёгкой для сборной России»

Экс-футболист московского «Спартака» Александр Прудников высказался касательно предстоящего поединка между сборными России и Кении, который пройдет в Турции.

«Игра легкой для нас в любом случае не будет. Но ожидания у меня от этой встречи в любом случае как от тренировочного матча», - цитирует Прудникова «Матч ТВ».

Товарищеский поединок состоится в понедельник, 16 октября, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию проведет Liveresult.ru.

Напомним, что в предыдущем матче сборная России минимально победила Камерун со счетом 1:0.