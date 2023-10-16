Соболев — о сборной Кении: «Это достаточно обученная команда, нам предстоит тяжёлый матч»

Нападающий «Спартака» и сборной России Александр Соболев поделился ожиданиями от товарищеского матча против команды Кении.

«Мы уже посмотрели Кению на теории, это достаточно обученная и хорошая команда. Нам предстоит тяжёлый матч, но тем интереснее», — сказал Соболев в эфире телеканала «Матч ТВ».

Также Соболев подчеркнул, что недавняя победа над Камеруном (1:0) в товарищеском матче придала российской сборной уверенности в собственных силах.

Матч Кения — Россия состоится сегодня, 16 октября, в турецком городе Анталья. Начало этой игры запланировано на 19:00 по московскому времени.