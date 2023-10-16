Генеральный секретарь Федерации футбола Кении: «Мы полностью готовы к матчу со сборной России»

Генеральный секретарь Федерации футбола Кении Барри Отиено высказался о предстоящем товарищеском матче против сборной России.

«Мы рады и полностью готовы к сегодняшнему матчу со сборной России. На товарищеской встрече будут кенийские и российские болельщики, а также все желающие», — приводит слова Отиено Sport24.

Матч Кения — Россия состоится сегодня, 16 октября, в турецком городе Анталья. Начало этой встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.

Напомним, в прошлый четверг, 12 октября, российская команда встречалась с Камеруном в Москве и сумела одержать победу со счётом 1:0.