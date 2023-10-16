Радимов: «Жду качественной игры в атаке от сборной России против Кении»

Бывший полузащитник петербургского «Зенита», а в настоящий момент футбольный эксперт Владислав Радимов поделился ожиданиями от товарищеского поединка между сборными России и Кении.

«В сборной собраны квалифицированные футболисты. Это лучшие футболисты на данный момент. Жду качественного футбола в атаке. Хочется, чтобы подтвердили то, что произошло в матче с Камеруном», - рассказал Радимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Товарищеская встреча сборных России и Кении состоится сегодня, 16 октября, на стадионе в Турции. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция противостояния пройдет на Liveresult.ru.