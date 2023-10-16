Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от товарищеского матча сборной России с командой Кении.

«На сегодняшний день у нас нет выбора. Недавно играли с Камеруном, одной из ведущих сборных Африки. Время идёт - дай Бог с той же Кенией вместе футбол будем развивать. Лет через двадцать посмотрим, к чему это приведёт. Всему своё время. Если африканские руководители хотят развивать футбол, мы им поможем. С другой стороны, кто бы нам помог этим заниматься (смеётся). Хорошо, что Кения согласились с нами сыграть. Надо выходить и обыгрывать. Не нравится, что в контексте сборной мы говорим про какую-то мотивацию. Какая разница? Ты за страну играешь, должен показывать свой уровень. У нас футбол, к сожалению, находится не в самом лучшем состоянии. Надо развивать», - сказал Масалитин.

Матч Кения – Россия пройдет 16 октября, начало – 19:00 мск.