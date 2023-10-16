Месси покинул сборную Аргентины - раскрыта причина

Звездный нападающий сборной Аргентины Лионель Месси покинул расположение национальной команды, чтобы отпраздновать День матери. Форвард улетел в Росарио, где отметил праздник со своими близкими. Об этом рапортуют журналисты Legaceta.

В ближайшее время Месси должен вернуться в расположение национальной команды для подготовки к предстоящему поединку отборочного раунда чемпионата мира – 2026 против сборной Перу. Встреча состоится 17 октября.

В предыдущем матче отбора к мундиалю «альбиселесте» на домашнем стадионе победили Парагвай со счетом 1:0. Единственный гол забил Николас Отаменди.