Булыкин: Наша сборная должна обыгрывать такого соперника, как Кения

Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о предстоящем товарищеском матче между сборными России и Кении.

Булыкин отметил, что подопечные Валерия Карпина должны уверенно обыгрывать такого соперника, как Кения, а дальше уже должна на поле появиться молодёжь, которая должна доказать, что она способна играть в национальной команде.

«В сборной должны играть лучшие футболисты на данный момент. Это правило работает для всех сборных и клубов», - приводит слова Булыкина «Матч ТВ».

Поединок между сборными России и Кении состоится завтра, 16 октября.