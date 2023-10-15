Форвард сборной Кении - о матче против сборной России: Выйдем на поле, чтобы побеждать

Нападающий сборной Кении Майкл Олунга поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча против сборной России.

Форвард отметил, что уважает соперника и понимает, что его команда находится значительно ниже российской сборной в международном рейтинге ФИФА.

«Но это футбол, у нас есть возможность показать, на что мы способны. Мы много тренировались и выйдем на матч, чтобы побеждать. Уверен, игра будет интересной», - заявил Олунга в эфире программы «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».

Поединок состоится уже завтра, 16 октября, в Анталье (19:00 по мск).