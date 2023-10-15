Карпин — о братьях Миранчуках: Если за ночь с ними ничего не случится, они выйдут в старте на матч против Кении

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о возможном появлении братьев Миранчуков в стартовом составе на товарищеский матч против сборной Кении.

«Если за ночь с ними ничего не случится, то (вероятность появления на поле с первых минут) стопроцентная. Все футболисты, что не играли с Камеруном, будут играть», - заявил Карпин в эфире программы «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».

Напомним, что игра между сборными России и Кении состоится завтра, 16 октября. Начало матча - 19:00 по московскому времени.