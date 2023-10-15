Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира 2026

Карпин — о братьях Миранчуках: Если за ночь с ними ничего не случится, они выйдут в старте на матч против Кении

15 Октября 2023 • 22:01 Комментировать

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о возможном появлении братьев Миранчуков в стартовом составе на товарищеский матч против сборной Кении.

«Если за ночь с ними ничего не случится, то (вероятность появления на поле с первых минут) стопроцентная. Все футболисты, что не играли с Камеруном, будут играть», - заявил Карпин в эфире программы «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ». 

Напомним, что игра между сборными России и Кении состоится завтра, 16 октября. Начало матча - 19:00 по московскому времени. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Алексей Миранчук Антон Миранчук
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 15 Октября
22:40 · Чемпионат мира 2026
Булыкин: Наша сборная должна обыгрывать такого соперника, как Кения
22:09 · Чемпионат мира 2026
Форвард сборной Кении - о матче против сборной России: Выйдем на поле, чтобы побеждать
22:01 · Чемпионат мира 2026
Карпин — о братьях Миранчуках: Если за ночь с ними ничего не случится, они выйдут в старте на матч против Кении
21:20 · Чемпионат мира 2026
Харин объяснил, почему сборной России нужно проводить товарищеские матчи
21:06 · Чемпионат мира 2026
Соболев: О Кении практически ничего не знаю
20:47 · Чемпионат мира 2026
Карпин — о травме Осипенко: Не жалею, что вызвал его в сборную
20:38 · Чемпионат мира 2026
Карпин рассказал о состоянии Уткина, который покинул расположение сборной России
20:29 · Чемпионат мира 2026
Карпин: Если не Джикия, то кто?
20:18 · Чемпионат мира 2026
Карпин: Ну изменим позицию, будем вызывать до 30,5 лет
20:10 · Чемпионат мира 2026
​Карпин высказался о матче с Кенией
19:56 · Чемпионат мира 2026
Карпин заявил, что Джикия сыграет с Кенией
19:10 · Чемпионат мира 2026
Шмаров: Интересно ли смотреть матчи сборной? Если есть возможность, то можно глянуть
18:56 · Чемпионат мира 2026
Тренер «Ариса»: Возвращение Кокорина в сборную России? Это сейчас не основная цель
18:39 · Чемпионат мира 2026
Родриго: «Неймар не похож на того, кем его считают многие люди»
18:19 · Чемпионат мира 2026
Тренер Кении: Нет никаких проблем сыграть в России
Все новости
Рекомендуем