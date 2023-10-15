Харин объяснил, почему сборной России нужно проводить товарищеские матчи

Полузащитник «Ахмата» и сборной России Евгений Харин ответил на вопрос, нужно ли национальной команде проводить товарищеские матчи.

«Конечно, матчи сборной нужны, команда должна собираться, проводить такие игры, чтобы люди не забывали, что мы существуем», — заявил 28-летний футболист Metaratings.

12 октября Харин впервые сыграл за сборную России, выйдя на замену в товарищеском матче с Камеруном. Поединок завершился со счетом 1:0 в пользу российской команды.

В понедельник, 16 октября, подопечные Валерия Карпина встретятся с Кенией. Старт контрольного поединка запланирован на 19:00 по мск. Не пропустите прямую текстовую трансляцию, которая будет доступна на портале LiveResult.