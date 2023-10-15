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Соболев: О Кении практически ничего не знаю

15 Октября 2023 • 21:06 Комментировать
Кения
...
РОССИЯ
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Через 20 ч. 52 мин.

Нападающий сборной России Александр Соболев поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча против сборной Кении.

Форвард московского «Спартака» отметил, что практически ничего не знает об африканской команде, кроме того, что рассказывали на теоретических занятиях.

«Из игроков мне знаком только Ваньяма, который играл за «Тоттенхэм». Не знаю, вызывается ли он сейчас. Моя забота – выходить и играть в футбол», - приводит слова Соболева пресс-служба сборной России.

Напомним, что игра между сборными России и Кении состоится завтра, 16 октября, в Анталье. Свисток о начале поединка прозвучит в 19:00 по московскому времени. 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Александр Соболев Сборная Кении
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