Карпин — о травме Осипенко: Не жалею, что вызвал его в сборную

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, жалеет ли он о вызове в национальную команду защитника «Ростова» Максима Осипенко, который получил рецидив травмы.

«Травма Осипенко связана с повреждением, от которого он недавно вылечился. Надеюсь, что он сможет восстановиться к игре «Ростова». Жалею ли, что вызвал его? Нет. Он рецидив мог получить и на тренировке в клубе», — передает слова Карпина «РБ Спорт».

29-летний Осипенко принял участие в девяти матчах в футболке сборной России и записал на свой счет один голевой пас.

16 октября подопечные Карпина проведут контрольный поединок против Кении, который состоится в Турции. Стартовый свисток запланирован на 19:00 по мск. За всеми событиями игры можно будет следить в текстовой трансляции по ссылке.