Карпин рассказал о состоянии Уткина, который покинул расположение сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о состоянии полузащитника национальной команды Даниила Уткина.

«Все с Уткиным нормально. Тренируется с командой. Видимо, вирус был. Сейчас все нормально. Не ковид», — передает слова Карпина «РБ Спорт».

Ранее Уткин покинул расположение сборной России и отправился в «Ростов».

На счету 24-летнего футболиста два матча в составе национальной команды и один забитый мяч.

В понедельник, 16 октября, подопечные Валерия Карпина проведут товарищеский матч с Кенией. Портал LiveResult организует текстовую онлайн-трансляцию игры, начало — в 19:00 по столичному времени.