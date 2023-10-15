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Борис Игнатьев: «Результат матча с Кенией будет не хуже, чем с Камеруном» эксклюзив

15 Октября 2023 • 21:00 Комментировать (1)
Кения
...
РОССИЯ
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Через 20 ч. 58 мин.

Заслуженный тренер РСФСР Борис Игнатьев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о предстоящем товарищеском матче с Кенией.

- Что мы увидим в матче с Кенией в исполнении сборной России?

- Невозможно представить себе, что результат в матче с Кенией у нас будет хуже. Наша команда получила массу положительных эмоций, показав хорошую игру. Сборная России будет делать все возможное, чтобы снова добиться победы и удовлетворить болельщиков своей игрой. Важно понимание, что наша команда что-то из себя представляет. Думаю, что ребятам понравились те отклики, которые были после Камеруна. Они должны были почувствовать, что многое могут. Так что нас ждет такой же динамичный матч, и ребята постараются снова показать свое умение. Думаю, что победы мы добьемся.

- Состав сборной России сильно изменится, как думаете?

- Основа команды должна сохраниться, чтобы не потерять структуру игры. Ну и надо дать возможность сыграть тем, кто входит в обойму основного состава. Ротация будет, но не настолько, чтобы уйти от того рисунка, который был найден.

- Тренер вратарей Кафанов сказал, что Сафонов не будет играть в матче с Кенией. Это правильное решение, или стоило определиться с первым номером и наигрывать его?

- Не надо никого наигрывать. Понятно, что Кения не будет атаковать столько, сколько Камерун. Надо определиться, кто второй вратарь сборной, а кто третий. Первый номер понятен – это Сафонов. А два других голкипера должны сыграть по тайму.

- Вам будет интереснее смотреть на игру с кенийцами, чем, например, на Кыргызстан, Узбекистан, или это соперники примерно одного уровня?

- Уровень примерно одинаковый. В игровом умении кенийцы не дотягивают, но зато запас выносливости и работоспособности у них на самом высоком уровне.

- После азиатского направления сборная переключилась на африканское. Как вам такая практика?

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- Мне понравилось, что мы играли в предыдущем матче с сильной сборной. Но я не думаю, что сейчас есть выбор. Кто согласился, с тем и играем. Возможно, в следующий раз мы снова будем играть со сборными из Азии.

- Может быть по примеру молодежной сборной стоит организовать турне в Бразилию или Аргентину, где соперники повыше классом?

- А с кем там играть? Молодежка играла с академиями от безысходности. Но для нашей молодежной сборной даже это – вариант.

- Может быть, удалось бы договориться с олимпийскими сборными этих стран.

- Не думаю, что эти варианты не прорабатываются. Наше руководство в поисках. Просто нет таких вариантов на сегодня.

- Как оцените уровень нашей молодежной сборной на фоне бразильских сверстников?

- Это же не молодежные сборные, а клубные команды.

- Значит, они более сыграны.

- Это так, но уровень мастерства совсем другой. В молодежку многие из этих ребят не попадут. Было бы лучше взять одну какую-то команду и сыграть, а у нас туда поехала молодежная сборная. То есть лучшие футболисты. Понятно, что они имеют преимущество в определенных компонентах. Но видно, что уровень индивидуального мастерства, координации, ловкости у бразильцев получше.

Матч Кения - Россия запланирован на понедельник, начало в 19:00.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Борис Игнатьев Сборная Кении
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КЕНИЯ РОССИЯ
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Комментарии (1)
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Asour
15 Октября 2023 в 21:47
Столько новостей об этом матче, будто там финал чемпионата мира между топ сборными.... Кения по уровню уступает даже России раза в 2-3...
На Евро-Футболе:
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