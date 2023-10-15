Карпин: Если не Джикия, то кто?

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о вызове в национальную команду защитника и капитана «Спартака» Георгия Джикии.

«Почему я вызвал Джикию? Потому я его знаю, и если не его, то кого? Позиция центрального защитника является самой проблемной? Да ладно? Америку открыли», — сказал Карпин журналистам.

В последнее время Джикия потерял место в основном составе московского «Спартака», однако все равно был вызван в сборную России на октябрьский сбор.

Ранее подопечные Валерия Карпина одолели в товарищеском матче Камерун со счетом 1:0. Джикия провел всю игру на скамейке запасных.

16 октября российская сборная встретится с Кенией. По словам Карпина, Джикия должен сыграть в этом контрольном поединке.