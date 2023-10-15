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Карпин: Ну изменим позицию, будем вызывать до 30,5 лет

15 Октября 2023 • 20:18 Комментировать
Кения
...
РОССИЯ
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Через 20 ч. 55 мин.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о том, является ли возраст критерием для вызова в национальную команду.

«Ну изменим позицию, будем вызывать до 30,5 лет. Какая разница? Кузяев вызывается, потому что через год-два будет 31-32. Мы завтра захотим и будем вызывать по другому принципу. Как бог на душу положит, так и решу», - приводит слова Карпина «Чемпионат».

Напомним, что ранее специалист отмечал, что в сборную будут вызываться только игроки, возраст которых не превышает 30 лет.

Завтра, 16 октября, подопечные Валерия Карпина в товарищеском матче сыграют против сборной Кении. 

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России
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