Карпин: Ну изменим позицию, будем вызывать до 30,5 лет

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о том, является ли возраст критерием для вызова в национальную команду.

«Ну изменим позицию, будем вызывать до 30,5 лет. Какая разница? Кузяев вызывается, потому что через год-два будет 31-32. Мы завтра захотим и будем вызывать по другому принципу. Как бог на душу положит, так и решу», - приводит слова Карпина «Чемпионат».

Напомним, что ранее специалист отмечал, что в сборную будут вызываться только игроки, возраст которых не превышает 30 лет.

Завтра, 16 октября, подопечные Валерия Карпина в товарищеском матче сыграют против сборной Кении.