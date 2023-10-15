​Карпин высказался о матче с Кенией

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о предстоящем товарищеском матче против Кении.

«Игроки Кении не играют в топ-лигах, в отличие от камерунцев. Но мне понравилась сборная Кении – при работе с мячом они выглядят даже более целостно, чем камерунцы. Камерунцы зависят от индивидуальных игроков, а кенийская команда целостнее. Легко нам точно не будет», - сказал Карпин журналистам.

Товарищеский матч сборных России и Кении стартует 16 октября в 19:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции, которая пройдёт на портале LiveResult.