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Карпин заявил, что Джикия сыграет с Кенией

15 Октября 2023 • 19:56 Комментировать
Кения
...
РОССИЯ
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Через 22 ч. 33 мин.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о защитнике «Спартака» и национальной команды Георгии Джикии.

«Будет ли играть Джикия? Да. Будут играть все, кто не играл, кроме Баринова», — передает слова Карпина «РБ Спорт».

Ранее сборная России одержала победу в товарищеском матче над сборной Камеруна. Встреча завершилась со счетом 1:0. Автором единственного мяча стал Фёдор Чалов.

Завтра, 16 октября, подопечные Карпина проведут контрольный поединок против кенийской национальной команды. За всеми событиями игры можно будет следить в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult. Начало события запланировано на 19:00 по столичному времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва Валерий Карпин Сборная России Дмитрий Баринов Георгий Джикия Сборная Кении
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