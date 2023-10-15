Карпин заявил, что Джикия сыграет с Кенией

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о защитнике «Спартака» и национальной команды Георгии Джикии.

«Будет ли играть Джикия? Да. Будут играть все, кто не играл, кроме Баринова», — передает слова Карпина «РБ Спорт».

Ранее сборная России одержала победу в товарищеском матче над сборной Камеруна. Встреча завершилась со счетом 1:0. Автором единственного мяча стал Фёдор Чалов.

Завтра, 16 октября, подопечные Карпина проведут контрольный поединок против кенийской национальной команды. За всеми событиями игры можно будет следить в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult. Начало события запланировано на 19:00 по столичному времени.