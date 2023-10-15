Шмаров: Интересно ли смотреть матчи сборной? Если есть возможность, то можно глянуть

Экс-нападающий «Спартака» и сборной СССР Валерий Шмаров ответил на вопрос, интересно ли ему смотреть товарищеские матчи национальной команды.

«Не смогу сказать, что интереса совсем нет. Если есть возможность, то вполне можно и глянуть такие матчи. Да, конечно, соперники не самые грозные, но что поделать», — цитирует Шмарова «РБ Спорт».

Эксперт признался, что не смотрел матч сборной России против Камеруна, но, возможно, сможет посмотреть игру с Кенией.

Напомним, подопечные Валерия Карпина одолели камерунцев со счетом 1:0. Контрольный поединок сборной России с кенийской национальной командой пройдет 16 октября и начнется в 19:00 по мск.

Текстовая трансляция матча будет доступна на спортивном портале LiveResult.