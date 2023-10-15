Тренер «Ариса»: Возвращение Кокорина в сборную России? Это сейчас не основная цель

Главный тренер кипрского «Ариса» Алексей Шпилевский ответил на вопрос о возможном возвращении форварда Александра Кокорина в сборную России.

«Честно, я не знаю, хочет ли он. Думаю, это сейчас не основная цель. У тренера сборной тоже, наверное, другие намерения – он смотрит на других футболистов», — приводит слова специалиста Metaratings.

В текущем сезоне 32-летний Кокорин стал автором одного забитого мяча в шести матчах за «Арис». Помимо этого, на счету российского форварда одна голевая передача.

Последний раз Кокорин сыграл за сборную России в 2017 году в товарищеском матче с Испанией (3:3).