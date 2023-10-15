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Родриго: «Неймар не похож на того, кем его считают многие люди»

15 Октября 2023 • 18:39 Комментировать
Уругвай
...
Бразилия
18.10 03:00

Бразильский нападающий мадридского «Реала» Родриго высказался о своём соотечественнике Неймаре, который выступает за саудовский «Аль-Хиляль».

«Его действия на поле не меняются, несмотря на то, что ему уже 31 год. Он остается нашим главным игроком. Те, кто близко знаком с Неймаром, знают, что он не похож на того, кем его считают многие люди. Мне грустно видеть некоторые комментарии в его адрес», — приводит слова Родриго Diario As.

На счету Неймара 127 матчей за сборную Бразилии, в которых он забил 79 мячей и стал автором 59 голевых передач.

18 октября бразильская национальная команда встретится с Уругваем в рамках отборочного раунда чемпионата мира – 2026. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 03:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Родриго Сборная Бразилии Неймар Аль-Хиляль Эр-Рияд
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