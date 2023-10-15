Тренер Кении: Нет никаких проблем сыграть в России

Главный тренер сборной Кении Энгин Фырат высказался о возможном товарищеском матче против сборной России на её поле.

«Я не мешаю спорт с политикой, у меня и моей семьи много друзей в России, поэтому нет никаких проблем», - приводит слова Фырата «РБ Спорт».

Напомним, что сборная России сыграет против сборной Кении завтра, 16 октября, в турецкой Анталье. Свисток о начале поединка прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Напомним, что российская сборная отстранена от участия в международных соревнованиях из-за политической ситуации в мире. За последние два года подопечные Валерия Карпина лишь дважды сыграли в России.